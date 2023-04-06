"Постійно йдуть бої": у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається у Бахмуті

Боєзіткнення у міській забудові, як зазначають у командуванні, є одними з найскладніших, тому за таких обставин дуже складно оцінити співвідношення контрольованої території.

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Обстановка у місті Бахмут Донецької області постійно змінюється, оскільки зараз триває позиційна війна. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сьогодні, 6 квітня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Відповідаючи на запитання в ефірі про те, яка зараз ситуація з контролем над містом і чи правда, що близько половини Бахмута перебуває під контролем окупантів, а половина — під Силами оборони, Череватий наголосив, що ситуація у місті нестабільна. За його словами, у Бахмуті постійно точаться вуличні бої, ситуація змінюється швидко, тому оцінювати співвідношення контрольованої території дуже складно.

"Там триває позиційна війна і постійно змінюється ситуація, залежно від вогневих поразок. Противники можуть зайняти якийсь будинок, але після важкого нашого удару по них окупанти можуть відійти, і наші військовослужбовці можуть зайняти ці позиції", — повідомив Череватий.

За його словами, іноді окупантам вдаються якісь дії. Він наголосив, що бої у міській забудові – одні з найскладніших видів бою.

Спікер зазначив, що минулої доби 5 квітня в Бахмуті сталося 19 бойових зіткнень, 88 окупантів отримали поранення, 71 загинув.

Нагадаємо, сьогодні в ССО ЗС України продемонстрували кадри роботи українських захисників у Бахмуті від першої особи. Командування показало лише частину кадрів, оскільки інші записи не призначені для загального показу.

5 квітня українські військові опублікували відео, на якому показали знищену інфраструктуру та розбиті автомобілі на в'їзді до міста-фортеці.