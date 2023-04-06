"Постоянно идут бои": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Бахмуте

Боестолкновения в городской застройке, как отмечают в командовании, являются одними из самых сложных, поэтому при таких обстоятельствах сложно оценить соотношения контролируемой территории.

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Обстановка в городе Бахмут Донецкой области постоянно меняется, поскольку сейчас идет позиционная война. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сегодня, 6 апреля, в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Отвечая на вопрос в эфире о том, какая сейчас ситуация с контролем над городом и правда ли, что около половину Бахмута находится под котролем оккупантов, а половина — Силами обороны, Череватый подчеркнул, что ситуация в городе нестабильна. По его словам, в Бахмуте постоянно идут уличные бои, ситуация меняется быстро, поэтому оценивать соотношения контролируемой территории очень сложно.

"Там идет позиционная война и постоянно изменяется обстановка, в зависимости от огневых поражений. Противники могут занять какой-то дом, но после тяжелого нашего удара по ним оккупанты могут отойти, и наши военнослужащие могут занять эти позиции", — сообщил Череватый.

По его словам, иногда оккупантам удаются какие-то действия. Он подчеркнул, что бои в городской застройке – одни из самых сложных видов боя.

Спикер отметил, что за минувшие сутки, 5 апреля, в Бахмуте произошло 19 боевых столкновений, 88 оккупантов получили ранения, 71 уничтожен.

Напомним, сегодня ССО ВС Украины продемонстрировали кадры работы украинских защитников в Бахмуте от первого лица. Командование показало лишь часть кадров, поскольку другие записи не предназначены для всеобщего обозрения.

5 апреля украинские военные опубликовали видео, на котором показали уничтоженную инфраструктуру и разбитые автомобили на въезде в город-крепость.