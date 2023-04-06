Битва глазами бойцов: в ССО показали бои за Бахмут (видео)

Командование смогло показать лишь отдельные кадры из прифронтового города, так как остальные эпизоды работы украинских защитников не предназначены для всеобщего обозрения.

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Силы специальных операций ВС Украины опубликовали кадры работы украинских защитников в Бахмуте Донецкой области с видом от первого лица. Соответствующее видео пресс-служба ССО опубликовала в четверг, 6 апреля.

Как отметили в ведомстве, показаны лишь отдельные кадры, так как остальные эпизоды работы Сил обороны не предназначены для демонстрации.

"На кадрах видно лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать на всеобщее обозрение. Борьба за город продолжается!" — сказано в сообщении.

Бои за Бахмут — последние новости

6 марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал о том, что россияне продолжают концентрировать основные силы под Бахмутом Донецкой области. ВС РФ пытаются использовать тактику истощения и опустошения. При это оккупанты несут огромные потери.

Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 6 апреля, россияне продолжают штурм Бахмута, пытаясь взять над городом полный контроль. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на этом участке фронта.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 5 апреля говорится, что российские десантники под Бахмутом могли получить на вооружение термобарические артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек". Аналитики считают, что это не повлияет на ход битвы.

Также 5 апреля сообщалось, что под Бахмутом украинские защитники уничтожили российскую САУ "Нона". Дислокацию техники оккупантов раскрыли с помощью дрона и передали координаты артиллеристам, которые нанесли точный удар по вражеской установке.