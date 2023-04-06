"Более 900 боестолкновений: ВС РФ увеличили интенсивность обстрелов Украины, — ГПСУ

В течение марта, как отметил спикер ведомства Андрей Демченко, пограничники отражали атаки на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях, а противник начал использовать тактику истощения и тотального разрушения.

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Совместно с другими подразделениями Сил обороны украинские пограничники в течение марта участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с агрессором. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает "Укринформ".

"Интенсивность вражеских обстрелов по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 11%", — сообщил спикер ГПСУ.

За минувший месяц, по его словам, сотрудники погранслужбы выдержали более 1800 обстрелов, которые враг осуществлял по позициям украинских военнослужащих и приняли участие более чем в 900 столкновениях с российскими военными.

Спикер отметил эффективную работу групп аэроразведки пограничных подразделений, которые не только уничтожают оккупантов, но и помогают корректировать огонь артиллерии.

"Выполняя боевые задачи пограничники действуют по единому замыслу Генерального штаба", — добавил Демченко.

Также он сообщил, что в ходе совместных действий погранслужбы с украинскими военными было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника.

По словам представителя ГПСУ, украинские военнослужащие постоянно отражают атаки врага на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Под Бахмутом враг продолжает концентрировать свои наибольшие наступательные способности, несмотря на значительные потери. Оккупанты пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения", — указал Демченко.

Напомним, ночью, 20 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате было повреждено несколько многоэтажных домов.

Ранее Фокус писал, что в результате интенсивных обстрелов врага 2 апреля была выведена из строя Кураховская теплоэлектростанция в Донецкой области.