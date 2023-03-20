ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Краматорска, — ОВА (фото)

В результате обстрела, по словам мэра Александра Гончаренко, повреждены девять многоэтажных домов. На момент публикации материала в Краматорске прогремели новые взрывы.

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Российские войска ночью 20 марта нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Руководитель Краматорской ВГА Александр Гончаренко уточнил, что ВС РФ совершили обстрел по центральной части города. В результате чего повреждено девять многоэтажных домов. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Спасатели и коммунальщики приступили к ликвидации последствий обстрелов.

Отметим, что на момент написания новости в социальных сетях писали о повторных ударах россиян по Краматорску.

Последствия обстрела Краматорска Последствия обстрела Краматорска Последствия обстрела Краматорска Последствия обстрела Краматорска Последствия обстрела Краматорска

В то же время Павел Кириленко рассказал, что в течении ночи российские войска били по окрестностям Кураховской общины, в результате чего повреждены линии электропередач. В Очеретинской громаде под огнем были села Тоненькое и Северное. В Марьинской общине под обстрел попали Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Утром под обстрелы из артиллерии и "Градов" попала Авдеевка — есть повреждения на двух улицах и на территории АКХЗ.

На Горловском направлении в результате ударов россиян по Константиновке один человек был ранен, в городе повреждены три многоэтажки и три частных дома. Известно об одном раненом и трех поврежденных многоэтажках в Бахмуте.

Напомним, 19 марта российские войска обстреляли из РСЗО "Град" город Камянское Запорожской области. По словам местных чиновников, в результате "прилетов" погибли трое человек. Еще двое получили ранения – им оказывают необходимую помощь.

17 марта оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке. По словам главы ОП Андрея Ермака, обстрелы прифронтового города продолжаются круглосуточно.