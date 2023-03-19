Оккупанты обстреляли "Градами" жилой дом под Запорожьем: есть погибшие (карта)

По словам местных чиновников, в результате "прилетов" погибли трое человек. Еще двое получили ранения – им оказывают необходимую помощь.

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Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Васильевском районе города Каменское Запорожской области. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Согласно сообщению ОВА, обстрел вели из реактивной системы залпового огня "Град". В результате попадания в жилой дом погибли трое человек, еще двое местных жителей получили ранения различной степени тяжести — им предоставляется медпомощь.

Каменское на карте боевых действий Фото: deepstatemap.live

"Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев", — отметили в Запорожской ОВА.

Напомним, 17 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские военные нанесли 4 авиаудара по Авдеевке в Донецкой области. По его словам, обстрелы прифронтового города осуществляются круглосуточно.

Ранее, 15 марта, враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры Харькова. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в домах вокруг места попадания вылетели стекла.