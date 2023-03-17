Оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке, — Ермак (фото)

По словам главы Офиса президента, обстрелы прифронтового города продолжаются круглосуточно. Пострадавших в результате утреннего авиаудара, к счастью, нет.

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Российские военные нанесли 4 авиаудара по Авдеевке в Донецкой области. Вражеские обстрелы города продолжаются круглосуточно. Об этом сообщил в соцсетях Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента.

По словам чиновника, пострадавших в результате атаки ВС РФ нет.

"Бои за Авдеевку продолжаются", — написал Ермак.

Местные телеграмм-каналы опубликовали дополнительные фото многоэтажного дома и предположили, что в него попала ракета Х-59. Сообщается, что до сих пор там проживали люди.

Напомним, 16 марта глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш в телеэфире сообщил о массированном артиллерийском обстреле Авдеевки. По словам чиновника, ВС РФ применяют для ударов по городу ракеты РСЗО С-200, авиаракеты Х-59 и стратегические крылатые ракеты Х-111, Х-555.

Также 16 марта советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко поделился видео, на котором виден припаркованный посреди гражданской застройки ЗРК. Оккупанты установили систему ПВО прямо на обочине улицы. На технике можно разглядеть захватническую символику — букву "V".

Ранее, 15 марта, враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры Харькова. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в домах вокруг места попадания вылетели стекла.