Окупанти нанесли авіаудар по багатоповерхівці в Авдіївці, — Єрмак (фото)

За словами очільника Офісу президента, обстріли прифронтового міста тривають цілодобово. Постраждалих внаслідок ранкового авіаудару, на щастя, немає.

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Російські військові нанесли 4 авіаудари по Авдіївці у Донецькій області. Ворожі обстріли міста тривають цілодобово. Про це повідомив у соцмережах Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента.

За словами посадовця, постраждалих внаслідок атаки ЗС РФ немає.

"Бої за Авдіївку тривають", — написав Єрмак.

Місцеві телеграм-канали опублікували додаткові фото багатоповерхового будинку та припустили, що в нього влучила ракета Х-59. Повідомляється, що до сьогодні там проживали люди.

Нагадаємо, 16 березня голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш у телеефірі повідомив про масований артилерійський обстріл Авдіївки. За словами посадовця, ЗС РФ застосовують для ударів по місту ракети РСЗВ С-200, авіаракети Х-59, та стратегічні крилаті ракети Х-111, Х-555.

Також 16 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поділився відео, на якому видно припаркований посеред цивільної забудови ЗРК. Окупанти встановили систему ППО просто на узбіччі вулиці. На техніціі можна розгледіти загарбницьку символіку — літеру "V".

Раніше, 15 березня, ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури Харкова. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що в будинках навколо місця влучання повилітали шибки.