Росіяни встановили ППО посеред цивільної забудови Маріуполя, — радник мера (відео)

За словами Петра Андрющенка, російський ЗРК "Бук" з окупаційною символікою "V" помітили на узбіччі в одному з житлових кварталів міста.

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ЗС РФ припаркували систему ППО "Бук" у цивільній забудові Маріуполя. Про це 16 березня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Чом ні? Один житловий будинок вже спалили уламками, мабуть, сподобалось. Потім версія про балони, крани, літаки — все за планом", — написав посадовець.

За даними Українського мілітарного центру, "Бук" — це багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Ця техніка може знищувати літаки стратегічної й тактичної авіації, крилаті ракети, гвинтокрили та інші повітряні об’єкти. Такі ЗРК застосовують для протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 16 березня була річниця трагедії у Драмтеатрі Маріуполя. Володимир Зеленський заявив, що окупантам не пробачать жодного зруйнованого життя. За його словами, Україна все ближче до того, щоб Росія понесла відповідальність за скоєне.

В той же день радник мера Маріуполя повідомив, що в області пролунали вибухи. За його словами, окупанти втратили склад, який наполегливо формували кілька тижнів. Посадовець розповів, що після вибухів ЗС РФ підняли гвинтокрили.

Також 16 березня боєць "Азова" Сергій Цісарук розповів у соцмережах, як отримав тяжке поранення в Маріуполі. Військовий з позивним "Мольфар" пережив обстріл військового шпиталю та пройшов облогу "Азовсталі". "Подивився вниз і побачив, що нога зламна в районі гомілки, вивернута в іншу сторону, а я опираюсь на кістку", — згадував у соцмережах захисник України.