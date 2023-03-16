"За драмтеатр": під Маріуполем вибухає склад з БК, який окупанти стягували кілька тижнів

Росіяни заявили про роботу ППО, а в повітря підняли гвинтокрили, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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В районі окупованого Маріуполя на Донеччині чути вибухи. Вони лунають із складу окупантів з боєприпасами в селі Малоянісоль. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів" (скоріш за все — відгук детонації). Це вам за Драмтеатр, мраzота", — написав Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя також додав, що після вибухів російські окупанти підняли гвинтокрили в бік влучання.

Сьогодні зранку Петро Андрющенко нагадав українцям, що рік тому 16 березня російські окупанти скинули авіабомби на будівлю Драматичного театру в Маріуполі, пори напис "Діти". За попередніми підрахунками, загинуло від 400 до 800 людей.

"Бомба влучила в задню частину театру, де у тому числі в гримерних на третьому поверсі було розміщено жінок з немовлятами. Тих самих жінок, яких перевезли з розбомбленого пологового будинку. Та тих самих немовлят, які народились одразу після бомбардування. Все, що було фізичним доказом злочину — демонтовано. Всі трупи з-під завалів ексгумовано та вірогідно поховано в братських могилах в Старому Криму", — написав Андрющенко.

Російські війська почали будувати укріплення вздовж траси Маріуполь — Донецьк. Про це Петро Андрющенко повідомив 13 березня. Окупанти риють окопи уздовж автостради у районі. який поєднує траси з Донецька на Бердянськ Запорізької області та Маріуполь.

За словами радника міського голови Маріуполя, російські загарбники почали ретельніше проводити перевірку громадян та взялися також прискореними темпами мінувати підступи до мостів. Окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя до Сартани (селище міського типу в Донецькій області України). Також нові пункти контролю російські військові обладнали усім мостах.