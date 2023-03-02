Режим став боятися: ЗС РФ мінує окупований Маріуполь

За словами радника міського голови Маріуполя, окупанти почали ретельніше проводити перевірку документів та телефонів у населення. Російські військові взялися також прискореними темпами мінувати підступи до мостів.

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Російські окупанти у Маріуполі почали будувати нові фортифікаційні споруди біля мостів та мінувати територію біля них. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, ЗС РФ пішли на посилення режиму в місті.

"Із сьогоднішнього дня (з 2 березня, — ред.) окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя до Сартани (селище міського типу в Донецькій області України. Адміністративно підпорядковане Кальміуській районній раді Маріуполя, — ред.)", — написав Андрющенко.

Він уточнив, що для місцевих жителів це означає повну перевірку документів (окупантів цікавить документи, що засвідчують особу, реєстрацію та чи проходила людина фільтраційні табори) та мобільних телефонів.

Також нові пункти контролю російські військові обладнали усім мостах.

Крім того, вони почали рити окопи та проводити мінування території біля них.

"Режим став боятися. Навіть зовні стає складно переконувати, що Росія тут назавжди", — резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомив про те, що окупанти в Маріуполі забирають у бюджетників телефони для встановлення прослуховування. Росіяни мають намір посилити контроль за спілкуванням городян за допомогою мобільного зв'язку, щоб уникнути передачі інформації для ЗСУ. Співробітникам соцсфери вже повідомили, що встановлення спеціальної програми прослуховування є обов'язковим.

Крім того, 28 лютого Андрющенко розповідав, що судячи з активного руху живої сили та техніки ворог продовжує готуватися до наступальних дій ЗСУ. За його словами, у бік Маріуполя просувалося не менше 10 танків (один із них з прапором Республіки Казахстан) та одна велика гаубиця.