Режим стал бояться: ВС РФ минируют оккупированный Мариуполь

По словам советник городского главы Мариуполя, оккупанты начали тщательнее проводить проверку документов и телефонов у населения. Российские военные принялись также ускоренными темпами минировать подступы к мостам.

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Российские оккупанты в Мариуполе начали строить новые фортификационные сооружение возле мостов и минировать территорию возле них. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

По его словам, ВС РФ пошли на усиление режима в городе.

"С сегодняшнего дня (со 2 марта, — ред.) оккупанты установили блок-посты на выезде из Мариуполя в Сартану (поселок городского типа в Донецкой области Украины. Административно подчинен Кальмиусскому районному совету Мариуполя, — ред.)", — написал Андрющенко.

Он уточнил, что для местных жителей это означает полную проверку документов (оккупантов интересует документы, удостоверяющие личность, регистрация и проходил ли человек фильтрационные лагеря) и мобильных телефонов.

Также новые пункты контроля российские военные оборудовали на всех мостах.

Кроме того, они начали рыть окопы и проводить минирование территории возле них.

"Режим стал бояться. Даже снаружи становится сложно убеждать, что "Россия здесь навсегда", — резюмировал Андрющенко.

Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщил о том, что оккупанты в Мариуполе забирают у бюджетников телефоны для установки прослушки. Россияне намерены усилить контроль за общением горожан с помощью мобильной связи, чтобы избежать передачи информации для ВСУ. Сотрудникам соцсферы уже сообщили, что установка специальной программы прослушки является обязательной.

Кроме того, 28 февраля Андрющенко рассказывал, что судя по активному движению живой силы и техники враг продолжает готовиться к наступательным действиям ВСУ. По его словам, в сторону Мариуполя продвигалось не менее 10 танков (один из них с флагом Республики Казахстан) и одна большая гаубица.