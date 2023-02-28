Живой щит и тяжелое старье: в Мариуполе размещают военную технику образцов 1939 года, – советник мэра

Петр Андрющенко отмечает, что, судя по поставкам и расстановке техники, россияне надеются противодействовать мариупольской "бавовне".

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал о последних действиях оккупантов за минувшие сутки. Судя по активному движению живой силы и техники враг продолжает готовиться к наступательным действиям ВСУ.

"Движение вражеской техники в сторону Мариуполя продолжается, зафиксированы поставки и размещение пушек и ЗРК образцов 1939 года, которые сейчас массово размещают вокруг Мариуполя", – сообщает о ситуации в городе Андрющенко.

Советник мэра рассказал, что в течение суток продолжилось активное движение техники по трассе "Запорожье-Пологи-Мариуполь" в сторону Мариуполя. Зафиксировано не менее 10 танков (один из них с флагом Республики Казахстан) и одна большая гаубица. Наблюдалось движение техники через Мариуполь в сторону Мангуша и Бердянска на побережье. Также было замечено более десятка грузовиков с боекомплектами, военными и один автомобиль управления с пометкой "V".

По словам Андрющенко, оккупанты намерены в очередной раз прикрыться гражданскими, поскольку продолжают размещать военных в школах Мариуполя. Поступила информация о планах разместить военных-оккупантов в помещении школы №63 посреди жилого микрорайона 23.

"В целом, основная переброска из Мариуполя и Мариупольского района живой силы завершена. Общая численность остатков войск составляет до 10-15 тысяч. Мариуполь продолжает выявлять, фиксировать и корректировать данные по русне, активно помогая "бавовне", – подвел итоги Андрющенко.

Напомним, в начале февраля городской совет Мариуполя сообщал о наращивании живой силы и переброске тяжелой военной техники.

В конце января российские пропагандисты проводили среди жителей Мариуполя "опрос" по переименованию города в Жданов. Согласно его результатам, большинство горожан якобы поддержало смену названия.