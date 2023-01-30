Россия намерена переименовать Мариуполь: как оккупанты планируют назвать город

Российские пропагандисты опубликовали "опрос" среди жителей города и спросили их, нравится ли им идея переименования. Большинство мариупольцев якобы поддерживают такое решение или же относятся нейтрально.

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Россия намерена переименовать оккупированный Мариуполь в Жданов, а российская пропаганда готовит к этому общественное мнение. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Двумя руками "за". Переименовывайте уже. Остатки города сейчас — точно не Мариуполь. Мариуполь был, но уехал большинством своих жителей в эвакуацию", — написал он.

По словам Андрющенко, Мариуполь вернется вместе с украинскими военными и своими жителями.

"Сейчас — это настоящий Жданов. Советско-имперский. Что портит гордое название Украинского Мариуполя", — добавил чиновник.

Тем временем российские пропагандисты опубликовали "опрос" среди жителей города и спросили их, нравится ли им идея переименования. Большинство мариупольцев якобы поддерживают такое решение или же относятся нейтрально. Однако в комментариях под видео пропагандистов большинство не поддерживают эту идею.

Почему РФ намерена переименовать Мариуполь в Жданов?

В 1948 году Мариуполь получил новое название и был переименован в Жданов в честь председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Андрея Жданова, который родился в городе. Однако 13 января 1989 года городу по просьбе его жителей вернули историческое название.

Напомним, 29 января Петр Андрющенко рассказал, что на восстановление разрушенного россиянами Мариуполя понадобится около восьми лет. По его словам, сейчас оккупанты сносят многоэтажные дома и частные дома местных жителей.

Ранее, 10 января, в мариупольском городском совете рассказали, что РФ готовит город к обороне, в нем находятся 30 тысяч военных. Под видом "обновления" города, оккупанты создают здания, которые планируют взорвать при наступлении украинских военных, чтобы обвинить в этом ВСУ.