Росія має намір перейменувати Маріуполь: як окупанти планують назвати місто

Російські пропагандисти опублікували "опитування" серед мешканців міста та запитали їх, чи подобається їм ідея перейменування. Більшість маріупольців нібито підтримують таке рішення або ставляться нейтрально.

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Росія має намір перейменувати окупований Маріуполь на Жданов, а російська пропаганда готує до цього громадську думку. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Двома руками "за". Перейменовуйте вже. Залишки міста зараз — точно не Маріуполь. Маріуполь був, але поїхав більшістю своїх мешканців на евакуацію", — написав він.

За словами Андрющенка, Маріуполь повернеться разом з українськими військовими та своїми жителями.

"Зараз — це справжній Жданов. Радянсько-імперський. Що псує горду назву Українського Маріуполя", — додав чиновник.

Тим часом російські пропагандисти опублікували "опитування" серед мешканців міста та запитали їх, чи подобається їм ідея перейменування. Більшість маріупольців нібито підтримують таке рішення або ставляться нейтрально. Однак у коментарях під відео пропагандистів більшість не підтримують цієї ідеї.

Чому РФ має намір перейменувати Маріуполь на Жданов?

У 1948 році Маріуполь отримав нову назву і був перейменований на Жданов на честь голови Ради Союзу Верховної Ради СРСР Андрія Жданова, котрий народився у місті. Проте 13 січня 1989 року місту на прохання його мешканців повернули історичну назву.

Нагадаємо, 29 січня Петро Андрющенко розповів, що на відновлення зруйнованого росіянами Маріуполя знадобиться майже вісім років. За його словами, зараз окупанти зносять багатоповерхові будинки та приватні будинки місцевих мешканців.

Раніше, 10 січня, у маріупольській міській раді розповіли, що РФ готує місто до оборони, у ньому перебувають 30 тисяч військових. Під виглядом "оновлення" міста окупанти створюють будівлі, які планують підірвати у процесі наступу українських військових, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.