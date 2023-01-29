"Перетворили на місячну пустелю": коли відновлять зруйнований Маріуполь (відео)

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, окупанти не припиняють знищувати місто, зносячи багатоквартирні та приватні будинки місцевих мешканців.

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На відновлення зруйнованих будівель в окупованому росіянами Маріуполі знадобиться майже вісім років. Такий прогноз зробив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"На відновлення в таких масштабах знадобляться роки. Щоб відбудувати те, що вже знесено, потрібно від п'яти до восьми років", — написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що за названу ним кількість часу вдасться відбудувати лише ті будинки, які окупанти вже знесли. Однак окупаційна адміністрація й досі продовжує планомірно знищувати місто.

За словами Андрющенка, центр Маріуполя зараз перетворюється на місячну пустелю зі скелетами багатоквартирних будинків, горами будівельного сміття та кратерами оголених фундаментів.

Нагадаємо, у січні ЗС РФ обладнали на руїнах "Азовсталі" вертолітну базу. Окупанти у районі металургійного комбінату тримають бойові гелікоптери МІ-8, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фокус також писав, що наприкінці грудня 2022 року у мережі з'явилися фото передноворічного Маріуполя. Судячи з фото, які опублікували у місцевому пабліку, у місті зовсім не видно новорічних прикрас. Натомість зображені зруйновані будівлі та вулиці, по яких бігають дикі собаки.