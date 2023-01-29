"Превратили в лунную пустыню": когда восстановят разрушенный Мариуполь (видео)

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, оккупанты не прекращают уничтожать город, снося многоквартирные и частные дома местных жителей.

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На восстановление разрушенных зданий в оккупированном россиянами Мариуполе понадобится около восьми лет. Такой прогноз сделал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

"На восстановление в таких масштабах уйдут годы. Чтобы отстроить то, что уже снесено, нужно от пяти до восьми лет", — написал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что за названое им количество времени удастся отстроить только те здания, которые оккупанты уже снесли. Однако оккупационная администрация и сейчас продолжает планомерно уничтожать город.

По словам Андрющенко, центр Мариуполя сейчас превращается в лунную пустыню со скелетами многоквартирных домов, горами строительного мусора и кратерами оголенных фундаментов.

Напомним, в январе ВС РФ оборудовали на руинах "Азовстали" вертолетную базу. Оккупанты в районе металлургического комбината держат боевые вертолеты МИ-8, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фокус также писал, что в конце декабря 2022 года в сети появились фото предновогоднего Мариуполя. Судя по фотографиям, которые опубликовали в местном паблике, в городе совсем не видно новогодних украшений. Зато запечатлены разрушенные здания и улицы, по которым бегают одичавшие собаки.