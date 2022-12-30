Разруха и пустынные улицы: в сети появились фото предновогоднего Мариуполя

Судя по фотографиям, которые опубликовали в местном паблике, в городе совсем не видно новогодних украшений. Зато запечатлены разрушенные здания и улицы, по которым бегают одичавшие собаки.

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Оккупированный российскими военными Мариуполь перед новогодними праздниками выглядит разрушенным и безлюдным. Фотографии города опубликовали в местном Телеграм-канале "Мариуполь сейчас".

Еще в прошлом году Мариуполь в конце декабря был украшен гирляндами, скульптурами и наряженными елками. По улицам гуляли жители и гости города. В конце 2022 года большинство зданий в городе (в том числе, и представляющих историческую и архитектурную ценность) разрушены. На улицах практически не видно людей, а на дорогах — легковых авто.

[ + – ] На улицах Мариуполя не видно людей

На дорогах Мариуполя нет традиционных новогодних украшений в виде гирлянд и светящихся фигурок. Более того, сейчас в городе практически не осталось даже дорожных знаков, так как они повреждены во время обстрелов.

Зато по улицам Мариуполя ходят бездомные собаки. Некоторые из них родились на улице, но большинство животных или сбежали во время эвакуации из города или остались без хозяев, так как те погибли под завалами или во время обстрелов.

[ + – ] В разрушенном Мариуполе много бездомных собак

Некоторые микрорайоны города вообще перестали существовать. Оккупанты с лета начали активно уничтожать поврежденные и разрушенные многоквартирные дома. В строительном мусоре часто попадаются трупы погибших мариупольцев, но их не опознают и не хоронят.

[ + – ] Некоторые микрорайоны Мариуполя перестали существовать к концу 2022 года

В этом году Мариуполь не охватила традиционная предновогодняя суета. Большинство людей до сих пор живут в домах, которые уже не пригодны для проживания. В городе проблемы с продуктами и питьевой водой.

[ + – ] В декабре 2022 года праздничное настроение в Мариуполе не чувствуется

Напомним, в конце декабря в Мариуполе начали сносить остатки здания Драмтеатра. Именно на это здание, которое служило укрытием для сотен людей, российские оккупанты в марте сбросили авиабомбу.

Фокус также писал о том, что Россия стирает украинскую идентичность оккупированного Мариуполя. Оккупационные власти разрешают разбирать завалы только россиянам. Это делается для того, чтобы местные жители не видели, как из города вывозят трупы.