"Не останется воспоминания": в оккупированном Мариуполе сносят Драматический театр (видео)

По словам советника мэра Мариуполя, через несколько дней от здания Мариупольского драмтеатра не останется следа.

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Во временно оккупированном Мариуполе начались работы по сносу здания Донецкого академического областного драматического театра. Об том сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Пока Мариуполь в экзиле думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину драматического театра. Просто снесли дотла", — возмутился советник.

Андрющенко отметил, что двух дней оккупантам хватит для того, чтобы полностью стереть Мариупольский драмтеатр с лица земли.

"Не останется даже физического воспоминания", — пишет Петр Андрющенко.

[ + – ] Разрушение Мариупольского драмтеатра

Напомним, что 16 марта российские Вооруженные силы сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, который служил укрытием для местных жителей. За оценками разных источников, под завалами здания погибло несколько сотен людей.

По словам представителей управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, оккупационные власти дали указание заливать бетоном тела погибших под завалами. Кроме того, оккупанты засыпали руины хлоркой, пытаясь скрыть трупный запах.

Фокус также писал о том, что по данным Associated Press, россияне пытаются стереть все упоминания об Украине в оккупированном и разрушенном Мариуполе. С этой целью в городе массово сносят поврежденные здания и устраняют доказательства военных преступления ВС РФ.

Мы также сообщали, что благодаря спутниковым снимкам стало известно о появлении не менее 10,3 тысяч новых могил в оккупированном Мариуполе с начала марта по декабрь 2022 года. Большинство из них расположены на кладбище в Старом Крыму.