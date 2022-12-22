В Мариуполе нашли более 10 тысяч новых могил: ВС РФ роют новые траншеи (фото)

Украинские власти подсчитали, что в городе за время боев погибло минимум 25 тысяч человек, но число может быть втрое больше. У многих — явные признаки насильственной смерти.

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Во временно оккупированном Мариуполе нашли не менее 10,3 тысяч новых могил, большинство из них — на кладбище в Старом Крыму. Об этом написало агентство Associated Press (AP), проанализировав спутниковые снимки с начала марта по декабрь этого года.

Общая площадь новых могил — более 51,5 тысяч квадратных метров. Журналисты просмотрели видео с беспилотников, на которых видно, как оккупанты роют траншеи тяжелой техникой.

[ + – ] Площадь новых могил в Мариуполе превышает 51,5 тысяч квадратных метров

Могилы похожи на земляные насыпи, в некоторых местах стоят деревянные кресты с именами и датами, но в основном — маленькие таблички с нацарапанными от руки цифрами.

"Несколько могил были отмечены не одним номером, что указывает на набор человеческих останков", — указали авторы материала.

Агентство подсчитало количество могил на определенных участках кладбища. Получилось, что в среднем идет примерно 1 могила на каждые 6 квадратных метров.

Три судебно-медицинских эксперта с опытом расследования военных преступлений и массовых захоронений подтвердили достоверность исследования AP.

Могилы в Мариуполе — сколько людей могло погибнуть в городе

Участвовавший в раскопках массовых захоронений в Боснии, Хорватии и Ираке Роланд Вессинг предупредил, что количество могил необязательно должно соответствовать числу убитых украинцев.

"Анализ не может определить, как они умерли, но в местах массовых захоронений в других местах Украины часто находили более одного набора человеческих останков в могилу. У многих были явные признаки насильственной смерти — взрывные травмы, пулевые ранения и руки, связанные веревкой", — заявил эксперт.

[ + – ] В Мариуполе могли погибнуть как минимум 25 тысяч человек

Украинские власти города подсчитывали, что в Мариуполе за время горячей фазы войны и последующей оккупации погибло минимум 25 тысяч человек. По крайней мере три человека в городе говорили AP, что число убитых больше, чем втрое.

Люди ссылались на разговоры с рабочими, которые документировали сбор тел с улиц для российских оккупационных властей. В целом, по подсчетам AP, в результате сноса будет уничтожено более 50 000 домов.

Помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сказал, что во многих разрушенных домах, особенно в районе Азовстали, находится от 50 до 100 тел убитых и эти смерти останутся незарегистрированными.

Напомним, что боец "Азова" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" 21 декабря рассказал о неготовности Мариуполя к наступлению ВС РФ. Военные думали, что атака будет с востока, а не с запада.

Российские оккупанты ранее заявили о планах снести в Мариуполе жилой квартал возле завода "Азовсталь", в котором живут люди.