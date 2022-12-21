Слишком быстро прошли из Крыма: боец "Азова" рассказал, как в Мариуполе готовились к вторжению

По словам Сергея Цисарука, у защитников был совсем небольшой промежуток времени, чтобы создать оборонные рубежи. Однако нападения ожидали с востока, а враг подошел к Мариуполю с западной стороны.

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Мариуполь был не готов к наступлению россиян, а защитники города предполагали, что атака будет с востока, а не с запада. Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал боец "Азова" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар".

По его словам, россияне маршем прошли крымский перешеек и слишком быстро продвигались по направлению к городу, поэтому у украинских военных не было времени подготовить Мариуполь к обороне.

"Все оборонительные рубежи, даже построенные в предыдущие годы, с западной окраины Мариуполя были направлены на восток, а не на запад. То есть никто не ожидал, что противник придет штурмовать город с запада", — рассказал Цисарук.

Боец вспоминает, что 25 февраля украинская разведка сообщила, что ситуация складывается плохая.

"Разведка доложила, что все довольно плохо, потому что противник маршем прошел крымский перешеек и двигается в нашу сторону и в ближайшие дни, скорее всего, к 1-му числу, мы окажемся в окружении", — рассказывает "азовец".

Как говорит Цисарук, бойцы готовились к высадке российского десанта, так как захватчики рассматривали такой вариант. Но потом стало ясно, что у врага есть сухопутный коридор через оккупированную Херсонскую область, поэтому надо менять подходы к обороне Мариуполя. Однако разведка дала точные прогнозы — уже к 1 марта город оказался окружен, на окраинах начались бои.

Оборона Мариуполя: как это происходило

Захватчики атаковали как с суши, так и с моря, используя корабельную артиллерию. Также россияне активно задействовали авиацию. К 10 марта оккупанты поняли, что в городе нет систем ПВО и воспользовались этим, безостановочно нанося удары по населенному пункту.

"Авиация очень сильно и массированно применялась в Мариуполе. Это, наверное, самое большое применение авиации в этой войне. Это было именно в Мариуполе", — подчеркивает Цисарук.

По оценкам украинского защитника, во время боев в городе погибло около 20 тыс. мирного населения.

Комментируя вопрос о том, почему россиянам удалось так быстро и легко пройти крымский перешеек, боец "Азова" отметил, что этим должна заниматься военная прокуратура.

"Я думаю, что командование Вооруженных Сил точно понимало, что противник попытается это сделать [пройти перешеек]. Но какие были приняты контрмеры? Что было сделано для того, чтобы этого не произошло? Это уже вопрос скорее к военной прокуратуре", — добавил он.

Напомним, в августе оккупанты заявили о своем "плане восстановления" захваченного Мариуполя. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал, что на месте разрушенного завода "Азовсталь" планируется построить технопарк.