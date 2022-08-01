Технопарк вместо "Азовстали": в РФ рассказали о "плане восстановления" Мариуполя

По словам российского вице-премьера Хуснуллина, к 2035 году население оккупированного города должно увеличиться вдвое – до 500 тыс. человек.

На месте завода "Азовсталь", который во время вторжения РФ стал главным оплотом обороны города, Россия планирует создать "технопарк". Об этом в эфире телеканала РБК рассказал российские вице-премьер Марат Хуснуллин, который в стране-агрессоре назначен "ответственным за восстановление Донбасса".

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"Мы не видим восстановление (завода "Азовстали") в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем", — в частности, прокомментировал представитель власти РФ

Высокопоставленный российский чиновник не объяснил, что конкретно будет представлять собой так называемый "технопарк".

Кроме того, он пообещал, что в оккупированном Мариуполе будут восстановлены исторические здания, но только в том случае, "если они не разрушены полностью".

Также захватчики намерены увеличить население портового города: до 350 тыс. к 2025 году и до 500 тыс. к 2035 году.

Еще 20 июля прошла встреча Хуснуллина с Владимиром Путиным, в рамках которой вице-премьер представил президенту РФ 100-страничный "мастер-план развития Мариуполя" на ближайшие три года. Согласно этому документу, оккупанты хотят отремонтировать 90 городских объектов, включая детские сады, школы и больницы. Строительство первых социальных жилых объектов здесь должно быть закончено к сентябрю, говорят захватчики.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что так называемые "власти" города не могут отремонтировать водопровод и подготовить Мариуполь к отопительному сезону. В связи с этим осенью ожидается очередная волна выезда жителей Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территорий.

Ранее Фокус писал, что российские войска уничтожили всю коммунальную инфраструктуру в оккупированном Мариуполе, а большинство жителей города остаются без воды. Жителям города приходится стирать свои вещи в лужах, а оккупационные власти не выполняют своих обещаний возобновить коммунальные услуги.