Технопарк замість "Азовсталі": у РФ розповіли про "план відновлення" Маріуполя

За словами російського віцепрем'єра Хуснулліна, до 2035 року населення окупованого міста має збільшитися вдвічі — до 500 тис. осіб.

На місці заводу "Азовсталь", який під час вторгнення РФ став головним оплотом оборони міста, Росія планує створити "технопарк". Про це в ефірі телеканалу РБК розповів російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, який у країні-агресорі призначений "відповідальним за відновлення Донбасу".

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"Ми не бачимо відновлення (заводу "Азовсталі") у старих технологіях. Але робити там робочі місця, які годуватимуть місто, ми, безумовно, будемо. Найімовірніше, це буде технопарк з елементами доброустрою. Зараз ми це доопрацьовуємо", — зокрема, прокоментував представник влади РФ

Високопоставлений російський чиновник не пояснив, чим конкретно буде так званий "технопарк".

Крім того, він пообіцяв, що в окупованому Маріуполі відновлять історичні будівлі, але тільки в тому випадку, "якщо вони не зруйновані повністю".

Також загарбники мають намір збільшити населення портового міста: до 350 тис. до 2025 року та до 500 тис. до 2035 року.

Ще 20 липня відбулася зустріч Хуснулліна з Володимиром Путіним, у межах якої віцепрем'єр представив президенту РФ 100-сторінковий "майстер-план розвитку Маріуполя" на найближчі три роки. Згідно з цим документом, окупанти хочуть відремонтувати 90 міських об'єктів, включаючи дитячі садки, школи та лікарні. Будівництво перших соціальних житлових об'єктів тут має бути закінчено до вересня, кажуть загарбники.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що так звані "влада" міста не може відремонтувати водопровід і підготувати Маріуполь до опалювального сезону. У зв'язку із цим восени очікується чергова хвиля виїзду мешканців Маріуполя у бік підконтрольної Україні територій.

Раніше Фокус писав, що російські війська знищили всю комунальну інфраструктуру в окупованому Маріуполі, а більшість жителів міста залишаються без води. Жителям міста доводиться прати свої речі в калюжах, а окупаційна влада не виконує своїх обіцянок відновити комунальні послуги.