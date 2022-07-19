Без води й тепла: в Маріуполі до осені очікується нова хвиля евакуації

Мер Вадим Бойченко повідомив, що "влада" міста не може відремонтувати водопровід і підготувати Маріуполь до опалювального сезону.

Восени цього року очікується чергова хвиля виїзду мешканців Маріуполя в бік підконтрольної Україні територій через погіршення ситуації з питною водою в місті й теплопостачанням. Про це під час брифінгу заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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За його словами, наразі, за оцінками української сторони, у місті проживають до 120 тисяч осіб, із них 70% — це люди похилого віку, які не мають можливості виїхати. Однак ближче до осені очікується, що частина населення Маріуполя намагатиметься залишити місто, оскільки ситуація з питною водою й теплом погіршуватиметься.

Бойченко зазначив, що водогін, який постачав місто питною водою з річки Сіверський Донець, був пошкоджений ще на самому початку бойових дій. І відновити його за короткий термін практично неможливо, бо на це потрібні великі гроші. Тому окупаційна влада бере воду з резервних водосховищ, але це вода технічна, і її запасів вистачить лише на 9 місяців.

Крім того, окупаційна влада не готує теплові комунікації до опалювального сезону.

"Ми бачимо, що влада, яка проголосила себе владою, колаборанти з фракції ОПЗЖ, які перейшли на бік Росії, вони сьогодні не готують Маріуполь до зими. Тобто в Маріуполі не буде опалювального сезону", — підкреслив Бойченко.

Центри допомоги "Я — Маріуполь"

Мер міста також повідомив, що в Україні почали активно працювати центри "Я — Маріуполь". До осені мер прогнозує підвищення попиту на послуги в центрах, із огляду на ймовірність нової хвилі евакуації маріупольців.

"Ми у Львові відкрили десятий центр підтримки "Я — Маріуполь", і найближчим часом з'являться ще чотири. Ми рухаємось у бік, туди, де є маріупольці. І тому, розуміючи, що восени буде ще одна хвиля (тих, хто виїжджає), ми хочемо максимально швидко відкрити цю мережу центрів, щоб маріупольці насамперед відчували допомогу та підтримку", — сказав Бойченко.

Раніше повідомлялося, що в окупованому військами РФ Маріуполі місцевих жителів напувають водою з річки Кальчик, яку можна використовувати лише з технічною метою. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, воду з Кальчика не можна пити навіть після кип'ятіння.

Андрющенко 11 липня заявив, що жителі окупованого російською армією Маріуполя розбирають завали зруйнованих будівель і прибирають вулиці за тарілку каші та пляшку води. За його словами, окупаційна влада обіцяла заплатити за роботу, проте жителі поки що працюють за їжу та воду.