Без воды и тепла: в Мариуполе к осени ожидается новая волна эвакуации

Мэр Вадим Бойченко сообщил, что "власти" города не могут отремонтировать водопровод и подготовить Мариуполь к отопительному сезону.

Осенью этого года ожидается очередная волна выезда жителей Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территорий по причине ухудшения ситуации с питьевой водой в городе и теплоснабжением. Об этом в ходе брифинга заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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По его словам, на данный момент, по оценкам украинской стороны, в городе проживают до 120 тысяч человек, из них 70% — это пожилые люди, которые не имеют возможности выехать. Однако ближе к осени ожидается, что часть населения Мариуполя будет стараться покинуть город, поскольку ситуация с питьевой водой и теплом будет ухудшаться.

Бойченко отметил, что водопровод, который снабжал город питьевой водой из реки Северский Донец, был поврежден еще в самом начале боевых действий. И восстановить его в короткие сроки практически невозможно, потому что на это нужны большие деньги. Поэтому оккупационные власти берут воду из резервных водохранилищ, но это вода техническая и ее запасов хватит лишь на 9 месяцев.

Кроме того, оккупационная власть не готовит тепловые коммуникации к отопительному сезону.

"Мы видим, что власть, которая себя провозгласила властью, коллаборанты из фракции ОПЗЖ, которые перешли на сторону России, они сегодня не готовят Мариуполь к зиме. То есть в Мариуполе не будет отопительного сезона", — подчеркнул Бойченко.

Центры помощи "Я — Мариуполь"

Мэр города также сообщил, что в Украине начали активно работать центры "Я — Мариуполь". К осени мэр прогнозирует повышение спроса на услуги в центрах, исходя из вероятности новой волны эвакуации мариупольцев.

"Мы во Львове открыли десятый центр поддержки "Я — Мариуполь", и в ближайшее время появятся еще четыре. Мы двигаемся в сторону, там где есть мариупольцы. И потому, понимая что осенью будет еще одна волна (выезжающих), мы хотим максимально быстро открыть эту сеть центров, чтобы мариупольцы, прежде всего ощущали помощь и поддержку", — сказал Бойченко.

Ранее сообщалось, что в оккупированном войсками РФ Мариуполе местных жителей поят водой из реки Кальчик, которую можно использовать только в технических целях. Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, воду из Кальчика нельзя пить даже после кипячения.

Андрющенко 11 июля заявил что жители оккупированного российской армией Мариуполя разбирают завалы разрушенных зданий и убирают улицы за тарелку каши и бутылку воды. По его словам оккупационные власти обещали заплатить за работу, однако жители пока работают за еду и воду.