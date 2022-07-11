Не выплачивают зарплату: жители Мариуполя работают за тарелку каши и бутылку воды (видео)

Как утверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупантам были выделены деньги на зарплаты горожанам за разбор завалов, однако "мэр" Константин Иващенко вместе с семьей разворовал средства.

Жители оккупированного российской армией Мариуполя разбирают завалы разрушенных зданий и убирают улицы за тарелку каши и бутылку воды. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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По его словам, оккупанты обещали выплатить зарплату самым недовольным жителям города, однако они и дальше продолжают работать исключительно за еду.

"Тарелка каши и бутылка воды — единственная гарантированная оплата тяжелого труда в жару", — написал он.

Чиновник рассказал, что для оккупационной власти Мариуполя были выделены деньги на оплату 900 рабочих мест, однако по факту было задействовано людей в три-четыре раза больше. Им должны выплачивать по 12 тысяч рублей в месяц — примерно 6 тыс. грн.

"Реально задействовано в три-четыре раза больше. Именно так оккупационная администрация создает картинку для кураторов из России относительно собственной способности управлять городом", — заявил советник мэра.

Петр Андрющенко также рассказал, что так называемый мэр оккупированного города Констянтин Иващенко вместе со своей семьей воруют гуманитарную помощь, дизельное топливо, а также деньги, которые привозят для выплат зарплат рабочим.

Напомним, 8 июля в мэрии Мариуполе рассказали, что в городе может не быть воды в кранах несколько лет. По словам Петра Андрющенко, это связанно с тем, что разрушена почти вся инфраструктура, поэтому жителям приходится стирать свои вещи в лужах, а оккупационные власти не выполняют своих обещаний возобновить коммунальные услуги.

Тем временем жители Мариуполя устроили оккупантам "водный" бунт и требовали от них решить проблемы с водой и электроэнергией. Это случилось после смерти двух пенсионеров, которые в жару отправились за водой и умерли по дороге.