Разрушена почти вся инфраструктура: жители Мариуполя могут остаться без воды на годы (видео)

Сейчас жителям города приходится стирать свои вещи в лужах, а оккупационные власти не выполняют своих обещаний возобновить коммунальные услуги.

Российские войска уничтожили всю коммунальную инфраструктуру в оккупированном Мариуполе, а большинство жителей города остаются без воды. Об этом рассказали в Мариупольском городском совете.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В ведомстве показали, как сейчас выглядит местный "Водоканал". На видео видно, что все сооружения и техника на территории разрушены.

До прихода российских войск в город база мариупольского "Водоканала" выглядела так:

Тем временем оставшимся в Мариуполе людям приходится стирать вещи в лужах, а оккупационные власти не выполняют своих обещаний в возобновлении коммунальных услуг. Причина невозможности возобновления воды в населенном пункте — россияне с коллаборантами уничтожили 22 насосных станции и повредили 50% сетей, по которым проходила вода, это более 480 км.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, большинство коммуникаций невозможно возобновить, а на постройку новых уйдут годы.

Напомним, 7 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, что за последний месяц количество "братских" могил на кладбище вблизи Мариуполя выросло почти вдвое. Там может быть захоронено более 15 тысяч жителей города.

6 июля советник городского главы рассказал, что в Мариуполе начали разбирать разрушенные дома, находя под завалами сотни человеческих тел.

"Там, что не дом — это могильник. Они (оккупанты, — ред.) взялись за наш микрорайон Черемушки. Приехали сотрудники так называемого МЧС, залезли в подвал одного из домов, а там 100-200 трупов", — заявил он.