Видно даже со спутника: вблизи Мариуполя заметили рост массовых захоронений (фото)

Только за последний месяц количество "братских" могил на кладбище вблизи Мариуполя выросло почти вдвое.

В поселке Старый Крым недалеко от разрушенного российскими военными Мариуполя всего за месяц места массовых захоронений увеличились в размерах вдвое. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Журналисты показали снимки, сделанные спутником Planet Labs. На них схематично видно, что места для захоронений мирных жителей по сравнению с ситуацией в мае увеличились.

Также в конце июня Planet Labs "увидел" технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище вблизи Старого Крыма.

По данным городского совета Мариуполя, в общей сложности там может быть похоронено более 15 тысяч жителей города.

[ + – ] Спутниковый снимок братской могилы неподалеку Мариуполя в мае 2022 года Фото: Радио Свобода

[ + – ] Спутниковый снимок братской могилы неподалеку Мариуполя в июне 2022 года Фото: Радио Свобода

Напомним, что в первых числах июля в оккупированном Мариуполе обнаружили новую братскую могилу. В микрорайоне Восточный, по словам Петра Андрющенко, захоронены свыше 100 человек и проводить эксгумацию тел россияне не планируют.

Новая братская могила была обнаружена на улице Киевской 53, которая расположена в микрорайоне Восточный. Советник мэра Мариуполя утверждает, что там захоронены свыше 100 человек, которые стали жертвами вторжения ВС РФ и постоянных массированных обстрелов.

Советник мэра утверждает, что временные захоронения в Мариуполе превращаются в постоянные и в качестве примера привел братскую могилу в Центральном районе, которая находится в нескольких метрах от центра выдачи гуманитарной помощи. Оккупанты, по словам Андрющенко, не могут экскумировать тела погибших в течение нескольких месяцев.

А несколько ранее Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе растет число импровизированных могил. По словам советника мэра, новые братские захоронения мгновенно наполняются телами погибших.