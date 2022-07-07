Видно навіть із супутника: поблизу Маріуполя помітили зростання масових поховань (фото)

Лише за останній місяць кількість "братських" могил на цвинтарі поблизу Маріуполя зросла майже вдвічі.

У селищі Старий Крим неподалік від зруйнованого російськими військовими Маріуполя всього за місяць місця масових поховань збільшились у розмірі вдвічі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Журналісти показали знімки, зроблені супутником Planet Labs. На них схематично видно, що місця для поховань мирних жителів порівняно із ситуацією в травні збільшилися.

Також наприкінці червня Planet Labs "побачив" техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на цвинтарі поблизу Старого Криму.

За даними міської ради Маріуполя, загалом там може бути поховано понад 15 тисяч мешканців міста.

[ + – ] Супутниковий знімок братської могили неподалік Маріуполя в травні 2022 року Фото: Радио Свобода

[ + – ] Супутниковий знімок братської могили неподалік Маріуполя в червні 2022 року Фото: Радио Свобода

Нагадаємо, що на початку липня в окупованому Маріуполі виявили нову братську могилу. У мікрорайоні Східний, за словами Петра Андрющенка, поховано понад 100 осіб, і проводити ексгумацію тіл росіяни не планують.

Нову братську могилу було виявлено на вулиці Київській, 53, яка розташована в мікрорайоні Східний. Радник мера Маріуполя стверджує, що там поховано понад 100 осіб, які стали жертвами вторгнення ЗС РФ і постійних масованих обстрілів.

Радник мера стверджує, що тимчасові поховання в Маріуполі перетворюються на постійні, та як приклад навів братську могилу в Центральному районі, яка розташована за кілька метрів від центру видачі гуманітарної допомоги. Окупанти, за словами Андрющенка, не можуть екскумувати тіла загиблих протягом кількох місяців.

А трохи раніше Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі зростає кількість імпровізованих могил. За словами радника мера, нові братські поховання миттєво сповнюються тілами загиблих.