В окупованому Маріуполі виявили нову братську могилу, — радник мера (фото, відео)

У мікрорайоні Східний, за словами Петра Андрющенка, поховано понад 100 осіб, і проводити ексгумацію тіл росіяни не планують.

В окупованому Маріуполі біля житлових будинків знайшли чергову братську могилу. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі озвучив радник мера Петро Андрющенко.

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За його словами, нову братську могилу було виявлено на вулиці Київській, 53, яка розташована в мікрорайоні Східний. Радник мера Маріуполя стверджує, що там поховані понад 100 осіб, які стали жертвами вторгнення ЗС РФ і постійних масованих обстрілів.

"Окупанти поряд розбирають завали, про перепоховання знову не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах. Ексгумація фактично зупинена. Окупаційна влада настільки захопилася створенням картинки відновлення, що до перепоховань руки не дійшли", — продовжив Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Радник мера стверджує, що тимчасові поховання в Маріуполі перетворюються на постійні, та як приклад навів братську могилу в Центральному районі, яка розташована за кілька метрів від центру видачі гуманітарної допомоги. Окупанти, за словами Андрющенка, не можуть екскумувати тіла загиблих протягом кількох місяців.

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Окрім цього, як розповідає Петро Андрющенко, гуманітарна катастрофа в Маріуполі може посилитися з настанням холодів, оскільки окупаційна адміністрація не планує відновлювати централізоване опалення. Газопостачання відновлять лише в низці приватних будинків у Лівобережному та Приморському районах.

"Маріупольцям готують приміщення шкіл і дитячих садків, де будуть встановлені двоповерхові ліжка з обігрівом тепловими гарматами. Гаряче харчування, польові кухні чи місця для приготування їжі не на вулицях облаштовувати не планують. На маріупольців чекає найгірша зима за весь час існування міста", — продовжив радник мера і додав, що окупанти ставляться до мирних жителів, як до худоби.

Нагадаємо, раніше Петро Андрющенко повідомляв, що в Маріуполі зростає кількість імпровізованих могил. За словами радника мера, нові братські поховання миттєво наповнюються тілами загиблих.

Також повідомлялося, що ЗС РФ перетворили Маріуполь на місто безпритульних, оскільки будинки, які частково вціліли під час вторгнення, не пристосовані до майбутнього опалювального сезону, і в таких будівлях не відновлюватимуть газо, водо- й теплопостачання.