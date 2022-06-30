Російські окупанти перетворили Маріуполь на місто безпритульних: мер озвучив цифри

У будинках окупованого міста небезпечно проживати, навіть вони не витримають зими без опалення.

Близько 100 тисяч жителів Маріуполя російські окупанти перетворили на безпритульних. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю "Обозревателю".

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"Вони (російські військові, — ред.) перетворили 100 тисяч населення на безпритульних. Ось це і є ознакою того "російського світу", який вони запропонували місцевому населенню. Росія прийшла руйнувати, вбивати й грабувати нашу державу", — сказав Бойко.

За його словами, навіть ті будинки, які зараз уціліли в Маріуполі, не готові витримати наступної зими без опалення, води, газу, електрики та каналізації.

Тим часом військові РФ разом із окупаційною адміністрацією міста вже попередили маріупольців, що не збираються опалювати місто взимку.

"Цієї зими вони не забезпечуватимуть газом, і тому людям, які залишилися, запропонували користуватися наметами для обігріву місцевого населення", — розповів Бойченко.

Він додав, що для відновлення газопостачання міста потрібно залучати щодня понад 200 бригад, які мають працювати 1,5 року. Тому відновити газозабезпечення Маріуполя на початок опалювального сезону цього року просто неможливо.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя опублікував відео, на якому літній чоловік у зруйнованій квартирі їсть зіпсований хліб. Умов для безпечного приготування їжі окупанти українцям не створили, як і не подбали про продукти першої потреби.

А раніше мер Маріуполя розповів про те, що мешканці міста за допомогою пасток полюють на голубів, щоб прогодуватися. За словами Вадима Бойченка, російські війська знущаються з городян, які до війни жили на повну та не відчували нестачі в питній воді чи продуктах.