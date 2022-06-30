Российские оккупанты превратили Мариуполь в город бездомных: мэр озвучил цифры

В домах оккупированного города опасно проживать, более того они не выдержат зимы без отопления.

Около 100 тысяч жителей Мариуполя российские оккупанты превратили в бездомных. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в интервью "Обозревателю".

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"Они (российские военные, — ред.) превратили 100 тысяч населения в бездомных. Вот это и есть признак того "русского мира", который они предложили местному населению. Россия пришла разрушать, убивать и грабить наше государство", — сказал Бойко.

По его словам, даже те дома, которые сейчас уцелели в Мариуполе, не готовы выдержать следующую зиму без отопления, воды, газа, электричества и канализации.

Между тем, военные РФ вместе с оккупационной администрацией города уже предупредили мариупольцев, что не собираются отапливать город зимой.

"Этой зимой они не будут обеспечивать газом, и поэтому оставшимся в городе людям предложили пользоваться палатками для обогрева местного населения", — рассказал Бойченко.

Он добавил, что для восстановления газоснабжения города нужно привлекать ежедневно более 200 бригад, которые должны работать 1,5 года. Поэтому восстановить газообеспечение Мариуполя к началу отопительного сезона в этом году просто невозможно.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя опубликовал видео, на котором пожилой мужчина в разрушенной квартире ест испорченный хлеб. Условий для безопасного приготовления еды кафиры украинцам не создали, как и не позаботились о продуктах первой необходимости.

А ранее мэр Мариуполя рассказал о том, что жители города с помощью ловушек охотятся за голубями, чтобы прокормиться. По словам Вадима Бойченко, российские войска издеваются над горожанами, которые до войны жили по полной и не испытывали недостатка в питьевой воде или продуктах.