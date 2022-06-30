В Мариуполе люди живут среди руин домов и едят заплесневевший хлеб: показали видео

Условий для безопасного приготовления еды оккупанты украинцам не создали, как и не позаботились о продуктах первой необходимости.

В захваченном и разрушенном военными ВС РФ Мариуполе Донецкой области люди вынуждены выживать в опасных для здоровья условиях. Об этом сообщил советник глава города Петр Андрющенко в Телеграмм.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, хуже всего в разрушенном городе живут пенсионеры. Старики вынуждены есть несвежие продукты. Готовить еду тоже невозможно. Рядом с разрушенными панельными домами люди разводят костры.

Андрющенко добавил, что 30 июня — это последний день, когда российские оккупанты раздавали горожанам хоть какую-то гуманитарную помощь. С завтрашнего дня она будет доступна только для работоспособных.

"При том, единственная доступная работа — разбор завалов. Даже здесь у оккупантов только 900 рабочих мест. Как выживать другим вопрос остается открытым", — написал советник мэра Мариуполя.

Он также опубликовал видео из разрушенного россиянами города.

На кадрах видно, что люди обустроили полевую кухню во дворе многоквартирного дома. Повсюду стоят бидоны с водой. Вероятно. технической, потому что оккупантам до сих пор не удалось восстановить стабильное водоснабжение в Мариуполе.

Квартира на первом этаже сильно пострадала во время огневой атаки. В доме полностью выбиты окна, на кухне нет одной стены. В комнате пожилой мужчина в очках пытается ножом срезать плесень с кусочка хлеба.

Напомним, на днях мэр Мариуполя рассказал о том, что жители города с помощью ловушек охотятся за голубями, чтобы прокормиться. По словам Вадима Бойченко, российские войска издеваются над горожанами, которые до войны жили по полной и не испытывали недостатка в питьевой воде или продуктах.

Ранее Фокус сообщал, что РФ увезла из Мариуполя уникальное медоборудование и партию хирургического оборудования, которое местная больница закупила в прошлом году.