Голодные игры в Мариуполе: жители с помощью ловушек охотятся на голубей, чтобы прокормиться, — мэр

По словам Вадима Бойченко, российские войска издеваются над горожанами, которые до войны жили на полную и не испытывали недостатка в питьевой воде или продуктах.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что жители оккупированного города вынуждены охотиться за голубями, чтобы найти себе пропитание. Для этого применяются подручные ловушки. Например, ящик с опорой и привязанной веревкой. Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского горсовета.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Таким образом, птицы, которых прежде подкармливали посетители Драмтеатра, теперь стали продуктом питания.

"Мариупольцы находятся в гетто, без нормальной питьевой воды и пищи. Они не могут выйти из города. Коллаборанты устроили настоящие голодные игры для мариупольцев. Довели жителей до того, что им приходится охотиться на голубей. — заявил мэр города Вадим Бойченко, назвавший это издевательством над людьми, которые прежде, до войны, жили полноценной жизнь и не знали, что такое голод или недостаток питьевой воды.

Голуби — "летающие" крысы

По словам директора Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александра Лазаренко, употребление мяса голубей в пищу сопряжено с рядом заболеваний.

"Голуби — это рассадник множества вирусных, бактериальных и грибковых инфекций <…> Можно заболеть гистоплазмозом, энцефалитом, орнитозом, сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими опасными болезнями", — пояснил Лазаренко. По словам врача, употребление голубей в особенности опасно для детей и пожилых людей и даже чревато летальным исходом.

Ранее Фокус сообщал, что РФ вывезла из Мариуполя уникальное медоборудование. По словам советника мэра города, россияне украли партию хирургического оборудования, которое местная больница закупила в прошлом году.