Голодні ігри в Маріуполі: жителі за допомогою пасток полюють на голубів, щоб прогодуватись, — мер

За словами Вадима Бойченка, російські війська знущаються з містян, які до війни жили на повну та не відчували нестачі в питній воді чи продуктах.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що мешканці окупованого міста змушені полювати на голубів, щоб знайти собі їжу. Для цього використовуються підручні пастки. Наприклад, ящик із опорою та прив'язаною мотузкою. Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міськради.

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Так птахи, яких раніше підгодовували відвідувачі Драмтеатру, тепер стали продуктом харчування.

"Маріупольці перебувають у гетто, без нормальної питної води та їжі. Вони не можуть вийти з міста. Колаборанти влаштували справжні голодні ігри для маріупольців. Довели жителів до того, що їм доводиться полювати на голубів, — заявив мер міста Вадим Бойченко, який назвав це знущанням з людей, які раніше, до війни, жили повноцінним життям і не знали, що таке голод чи нестача питної води.

Голуби — щури, що літають

За словами директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Олександра Лазаренка, вживання м'яса голубів для харчування пов'язане з низкою захворювань.

"Голуби — це розсадник безлічі вірусних, бактеріальних і грибкових інфекцій <…> Можна захворіти на гістоплазмоз, енцефаліт, орнітоз, сальмонельоз, токсоплазмоз та інші небезпечні хвороби", — пояснив Лазаренко. За словами лікаря, вживання голубів особливо небезпечне для дітей і людей похилого віку та навіть загрожує летальним результатом.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ вивезла з Маріуполя унікальне медобладнання. За словами радника мера міста, росіяни вкрали партію хірургічного обладнання, яке місцева лікарня закупила минулого року.