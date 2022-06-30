У Маріуполі люди живуть серед руїн будинків і їдять цвілий хліб: показали відео

Умов для безпечного приготування їжі окупанти українцям не створили, як і не подбали про продукти першої необхідності.

У захопленому та зруйнованому військовими ЗС РФ Маріуполі Донецької області люди змушені виживати в небезпечних для здоров'я умовах. Про це повідомив радник глава міста Петро Андрющенко в Телеграмі.

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За його словами, найгірше у зруйнованому місті живуть пенсіонери. Літні люди змушені їсти несвіжі продукти. Готувати їжу також неможливо. Поруч зі зруйнованими панельними будинками люди розводять багаття.

Андрющенко додав, що 30 червня це останній день, коли російські окупанти роздавали містянам хоч якусь гуманітарну допомогу. Із завтрашнього дня вона буде доступна лише для працездатних.

"Водночас єдина доступна робота — розбір завалів. Навіть тут у окупантів лише 900 робочих місць. Як виживати іншим питанням залишається відкритим", — написав радник мера Маріуполя.

Він також опублікував відео зі зруйнованого росіянами міста.

На кадрах видно, що люди облаштували польову кухню на подвір'ї багатоквартирного будинку. Всюди стоять бідони з водою. Ймовірно, технічною, тому що окупантам досі не вдалося відновити стабільне водопостачання у Маріуполі.

Квартира на першому поверсі сильно постраждала під час вогневої атаки. У будинку повністю вибиті вікна, на кухні немає однієї стіни. У кімнаті літній чоловік в окулярах намагається ножем зрізати плісняву зі шматочка хліба.

Нагадаємо, днями мер Маріуполя розповів про те, що мешканці міста за допомогою пасток полюють на голубів, щоб прогодуватися. За словами Вадима Бойченка, російські війська знущаються з містян, які до війни жили на повну та не відчували нестачі в питній воді чи продуктах.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ забрала з Маріуполя унікальне медобладнання та партію хірургічного обладнання, яке місцева лікарня закупила минулого року.