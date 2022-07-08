"Бросили на произвол судьбы": оккупантам в Мариуполе устроили "водный" бунт (фото)

После смерти двух пенсионеров посреди улицы люди решили потребовать от оккупантов РФ решить проблему с питьевой водой. Но те "кормят их завтраками".

В Мариуполе жители Кальмиусского района требуют от российских оккупантов срочно решить проблемы с электроэнергией и питьевой водой. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Телеграм.

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По его словам, жители микрорайона Волонтеровка собрались в местной школе на митинг.

Люди боялись долгое время открыто выражать свое недовольство. Выйти на акцию протеста решили после смерти двух пенсионеров. Пожилые люди в жару отправились за водой в центр города и умерли прямо на дороге.

К месту собрания прибыли представители оккупационной администрации Мариуполя. Они пытались успокоить мариупольцев и давали им неконкретные обещания. В конце концов российские оккупанты вынуждены были бежать, прикрываясь автоматчиками.

[ + – ] Жители Мариуполя собрались в городской школе и требуют от оккупантов дать городу воду

Ранее мы уже писали о том, что жители Мариуполя могут остаться без воды на годы. Сейчас жителям города приходится стирать свои вещи в лужах, а оккупационные власти не выполняют своих обещаний возобновить коммунальные услуги.

Причина невозможности возобновления воды в населенном пункте — россияне с коллаборантами уничтожили 22 насосных станции и повредили 50% сетей, по которым проходила вода, это более 480 км.

Фокус также рассказывал о том, что российские оккупанты превратили Мариуполь в город бездомных. В домах оккупированного города опасно проживать, более того они не выдержат зимы без отопления.

А для восстановления газоснабжения города нужно привлекать ежедневно более 200 бригад, которые должны работать 1,5 года. Поэтому восстановить газообеспечение Мариуполя к началу отопительного сезона в этом году просто невозможно.