"Кинули напризволяще": окупантам у Маріуполі влаштували "водний" бунт (фото)

Після смерті двох пенсіонерів посеред вулиці люди вирішили вимагати від окупантів РФ вирішити проблему з питною водою. Але ті "годують їх жданиками".

У Маріуполі жителі Кальміуського району вимагають від російських окупантів терміново вирішити проблеми з електроенергією та питною водою. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Телеграм.

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За його словами, мешканці мікрорайону Волонтерівка зібралися у місцевій школі на мітинг.

Люди боялися довгий час відкрито висловлювати своє невдоволення. Вийти на акцію протесту вирішили після смерті двох пенсіонерів. Літні люди у спеку вирушили за водою до центру міста та померли прямо на дорозі.

До місця зборів прибули представники окупаційної адміністрації Маріуполя. Вони намагалися заспокоїти маріупольців і давали їм неконкретні обіцянки. Зрештою, російські окупанти змушені були тікати, прикриваючись автоматниками.

[ + – ] Мешканці Маріуполя зібралися біля міської школи та вимагають від окупантів дати місту воду

Раніше ми вже писали про те, що жителі Маріуполя можуть залишитись без води на роки. Наразі жителям міста доводиться прати свої речі у калюжах, а окупаційна влада не виконує своїх обіцянок відновити комунальні послуги.

Причина неможливості відновлення води в населеному пункті — росіяни з колаборантами знищили 22 насосні станції та пошкодили 50% мереж, по яких проходила вода, це понад 480 км.

Фокус також розповідав про те, що російські окупанти перетворили Маріуполь на місто безпритульних. У будинках окупованого міста небезпечно проживати, навіть вони не витримають зими без опалення.

А для відновлення газопостачання міста потрібно залучати щодня понад 200 бригад, які мають працювати 1,5 роки. Тому відновити газозабезпечення Маріуполя на початок опалювального сезону цього року просто неможливо.