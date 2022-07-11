Не виплачують зарплату: мешканці Маріуполя працюють за тарілку каші та пляшку води (відео)

Як стверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупантам було виділено гроші на зарплати містянам за розбір завалів, проте "мер" Костянтин Іващенко разом із сім'єю розкрав кошти.

Жителі окупованого російською армією Маріуполя розбирають завали зруйнованих будівель і прибирають вулиці за тарілку каші та пляшку води. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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За його словами, окупанти обіцяли виплатити зарплату незадоволеним жителям міста, проте вони й надалі продовжують працювати виключно за їжу.

"Тарілка каші та пляшка води — єдина гарантована оплата важкої праці в спеку", — написав він.

Чиновник розповів, що для окупаційної влади Маріуполя було виділено гроші на оплату 900 робочих місць, проте за фактом було задіяно людей утричі-вчетверо більше. Їм мають виплачувати по 12 тисяч рублів на місяць — приблизно 6 тис. грн.

"Реально задіяно втричі-вчетверо більше. Саме так окупаційна адміністрація створює картинку для кураторів із Росії щодо власної здатності керувати містом", — заявив радник мера.

Петро Андрющенко також розповів, що так званий мер окупованого міста Константин Іващенко разом зі своєю родиною крадуть гуманітарну допомогу, дизельне паливо, а також гроші, які привозять для виплат зарплати робітникам.

Нагадаємо, 8 липня в мерії Маріуполі розповіли, що в місті може не бути води у кранах кілька років. За словами Петра Андрющенка, це пов'язано з тим, що зруйновано майже всю інфраструктуру, тому жителям доводиться прати свої речі в калюжах, а окупаційна влада не виконує своїх обіцянок відновити комунальні послуги.

Тим часом жителі Маріуполя влаштували окупантам "водний" бунт і вимагали від них вирішити проблеми з водою та електроенергією. Це сталося після смерті двох пенсіонерів, які у спеку вирушили за водою та померли дорогою.