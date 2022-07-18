В Мариуполе оккупанты "прокололись" и показали, как поят горожан технической водой (видео, фото)

Оккупационная администрация предлагает мариупольчанам пить воду из реки Кальчик, которая еще несколько лет назад превратилась в свалку бытовых отходов: в ней находили даже старую мебель.

В оккупированном Россией украинском Мариуполе местных жителей поят водой из реки Кальчик, которую можно использовать только как техническую. Об этом написал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграмм-канале.

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Пророссийские СМИ растиражировали видео из оккупированного города, в котором 17 июля горожан пытались заставить праздновать День металлурга.

В кадр попали и два водовоза (с белой и красной цистернами), которые стоят на берегу Кальчика рядом с пожарными машинами.

"Это значит, что воду в реке Кальчик набирают не только для тушения пожаров, но и для водовозов, которые потом ее развозят людям по городу. В качестве питьевой, хотя ее пить категорически запрещено даже после кипячения", — написал Андрющенко.

Обратим внимание, что в последние годы Кальчик в Мариуполе превратили в свалку. В марте прошлого года во время сезонной очистки реки возле "Экстрим-парка" обнаружили бытовую технику и отходы, а также мебель. Обычно Кальчик загрязняют пластиковыми бутылками, металлическими банками и другим мусором.

Он также показал и несколько других видеокадров с празднования в городе, который российские военные практически стерли с лица земли. Чтоб создать иллюзию праздничной толпы, оккупанты бесплатно раздавали мариупольцам сладкую выпечку и мороженое. Это и вправду на какое-то время спровоцировало ажиотаж. Ведь люди уже несколько месяцев питаются испорченным хлебом и ловят птиц, чтоб зажарить их и съесть.

"Таков он, "русский мир". Отобрать все и через подачки снимать пропаганду "жизнь вернулась", — резюмировал Андрющенко.

Ранее Фокус уже писал о том, что жители Мариуполя работают за тарелку каши и бутылку воды. Как утверждает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оккупантам были выделены деньги на зарплаты горожанам за разбор завалов, однако "мэр" Константин Иващенко вместе с семьей разворовал средства.

Кроме того, в мэрии Мариуполе рассказали, что в городе может не быть воды в кранах несколько лет. По словам Петра Андрющенко, это связанно с тем, что разрушена почти вся инфраструктура, поэтому жителям приходится стирать свои вещи в лужах, а оккупационные власти не выполняют своих обещаний возобновить коммунальные услуги.