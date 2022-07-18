У Маріуполі окупанти "прокололися" та показали, як поять містян технічною водою (відео, фото)

Окупаційна адміністрація пропонує маріупольчанам пити воду з річки Кальчик, яка ще кілька років тому перетворилася на звалище побутових відходів: у ній знаходили навіть старі меблі.

В окупованому Росією українському Маріуполі місцевих мешканців поять водою з річки Кальчик, яку можна використовувати лише як технічну. Про це написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

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Проросійські ЗМІ розтиражували відео з окупованого міста, де 17 липня містян намагалися змусити святкувати День металурга.

У кадр потрапили і два водовози (з білою та червоною цистернами), які стоять на березі Кальчика поряд із пожежними машинами.

"Це означає, що воду в річці Кальчик набирають не тільки для гасіння пожеж, але й для водовозів, які потім її розвозять людям по місту. Як питну, хоча її пити категорично заборонено навіть після кип'ятіння", — написав Андрющенко.

Звернемо увагу, що останніми роками Кальчик у Маріуполі перетворили на звалище. У березні минулого року під час сезонного очищення річки біля "Екстрим-парку" помітили побутову техніку та відходи, а також меблі. Зазвичай Кальчик забруднюють пластиковими пляшками, металевими банками й іншим сміттям.

Він також показав і кілька інших відеокадрів зі святкування у місті, яке російські військові практично стерли із землі. Щоб створити ілюзію святкового натовпу, окупанти безкоштовно роздавали маріупольцям солодку випічку та морозиво. Це справді на якийсь час спровокувало ажіотаж. Люди вже кілька місяців харчуються зіпсованим хлібом і ловлять птахів, щоб засмажити їх і з'їсти.

"Такий він, "русский мир". Забрати все і через подачки знімати пропаганду "життя повернулося", — резюмував Андрющенко.

Раніше Фокус уже писав про те, що жителі Маріуполя працюють за тарілку каші та пляшку води. Як стверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупантам було виділено гроші на зарплати містян за розбір завалів, проте "мер" Костянтин Іващенко разом із сім'єю розікрав кошти.

Крім того, у мерії Маріуполі розповіли, що в місті може не бути води у кранах кілька років. За словами Петра Андрющенка, це пов'язано з тим, що зруйновано майже всю інфраструктуру, тому жителям доводиться прати свої речі в калюжах, а окупаційна влада не виконує своїх обіцянок відновити комунальні послуги.