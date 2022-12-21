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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Занадто швидко пройшли з Криму: боєць "Азова" розповів, як у Маріуполі готувалися до вторгнення

Сергій Цісарук маріуполь
Сергій Цісарук розповів про підготовку до оборони Маріуполя

За словами Сергія Цісарука, захисники мали невеликий проміжок часу, щоб створити оборонні рубежі. Проте напади чекали зі сходу, а ворог підійшов до Маріуполя із західного боку.

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Маріуполь був не готовий до наступу росіян, а захисники міста припускали, що атака буде зі сходу, а не із заходу. Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів боєць "Азова" Сергій Цісарук із позивним "Мольфар".

За його словами, росіяни маршем пройшли кримський перешийок і надто швидко просувалися у напрямку до міста, тому українські військові не мали часу підготувати Маріуполь до оборони.

"Всі оборонні рубежі, навіть збудовані в попередні роки, із західної околиці Маріуполя були спрямовані на схід, а не на захід. Тобто ніхто не очікував, що противник прийде штурмувати місто із заходу", — розповів Цісарук.

Боєць згадує, що 25 лютого українська розвідка повідомила, що ситуація складається погана.

"Розвідка доповіла, що все досить погано, тому що противник маршем пройшов кримський перешийок і рухається в наш бік і найближчими днями, найімовірніше, до 1-го числа, ми опинимося в оточенні", — розповідає "азовець".

Як каже Цісарук, бійці готувалися до висадки російського десанту, оскільки загарбники розглядали такий варіант. Але потім стало ясно, що у ворога є сухопутний коридор через окуповану Херсонську область, тож треба міняти підходи до оборони Маріуполя. Однак розвідка дала точні прогнози — вже до 1 березня місто виявилося оточеним, на околицях почалися бої.

Оборона Маріуполя: як це відбувалося

Загарбники атакували як із суші, так і з моря, використовуючи корабельну артилерію. Також росіяни активно задіяли авіацію. До 10 березня окупанти зрозуміли, що в місті немає систем ППО і скористалися цим, безперервно завдаючи ударів по населеному пункту.

"Авіація дуже сильно і масовано застосовувалася в Маріуполі. Це, напевно, найбільше застосування авіації у цій війні. Це було саме в Маріуполі", — наголошує Цісарук.

За оцінками українського захисника, під час боїв у місті загинуло близько 20 тис. мирного населення.

Коментуючи питання, чому росіянам вдалося так швидко і легко пройти кримський перешийок, боєць "Азова" зазначив, що цим має займатися військова прокуратура.

"Я думаю, що командування Збройних Сил точно розуміло, що противник спробує це зробити [пройти перешийок]. Але яких було вжито контрзаходів? Що було зроблено для того, щоб цього не сталося? Це вже питання швидше до військової прокуратури", — додав він.

Нагадаємо, у серпні окупанти заявили про свій "план відновлення" захопленого Маріуполя. Російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін анонсував, що на місці зруйнованого заводу "Азовсталь" планується збудувати технопарк.