Занадто швидко пройшли з Криму: боєць "Азова" розповів, як у Маріуполі готувалися до вторгнення
За словами Сергія Цісарука, захисники мали невеликий проміжок часу, щоб створити оборонні рубежі. Проте напади чекали зі сходу, а ворог підійшов до Маріуполя із західного боку.
Маріуполь був не готовий до наступу росіян, а захисники міста припускали, що атака буде зі сходу, а не із заходу. Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів боєць "Азова" Сергій Цісарук із позивним "Мольфар".
За його словами, росіяни маршем пройшли кримський перешийок і надто швидко просувалися у напрямку до міста, тому українські військові не мали часу підготувати Маріуполь до оборони.
"Всі оборонні рубежі, навіть збудовані в попередні роки, із західної околиці Маріуполя були спрямовані на схід, а не на захід. Тобто ніхто не очікував, що противник прийде штурмувати місто із заходу", — розповів Цісарук.
Боєць згадує, що 25 лютого українська розвідка повідомила, що ситуація складається погана.
"Розвідка доповіла, що все досить погано, тому що противник маршем пройшов кримський перешийок і рухається в наш бік і найближчими днями, найімовірніше, до 1-го числа, ми опинимося в оточенні", — розповідає "азовець".
Як каже Цісарук, бійці готувалися до висадки російського десанту, оскільки загарбники розглядали такий варіант. Але потім стало ясно, що у ворога є сухопутний коридор через окуповану Херсонську область, тож треба міняти підходи до оборони Маріуполя. Однак розвідка дала точні прогнози — вже до 1 березня місто виявилося оточеним, на околицях почалися бої.
Оборона Маріуполя: як це відбувалося
Загарбники атакували як із суші, так і з моря, використовуючи корабельну артилерію. Також росіяни активно задіяли авіацію. До 10 березня окупанти зрозуміли, що в місті немає систем ППО і скористалися цим, безперервно завдаючи ударів по населеному пункту.
"Авіація дуже сильно і масовано застосовувалася в Маріуполі. Це, напевно, найбільше застосування авіації у цій війні. Це було саме в Маріуполі", — наголошує Цісарук.
За оцінками українського захисника, під час боїв у місті загинуло близько 20 тис. мирного населення.
Коментуючи питання, чому росіянам вдалося так швидко і легко пройти кримський перешийок, боєць "Азова" зазначив, що цим має займатися військова прокуратура.
"Я думаю, що командування Збройних Сил точно розуміло, що противник спробує це зробити [пройти перешийок]. Але яких було вжито контрзаходів? Що було зроблено для того, щоб цього не сталося? Це вже питання швидше до військової прокуратури", — додав він.
Нагадаємо, у серпні окупанти заявили про свій "план відновлення" захопленого Маріуполя. Російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін анонсував, що на місці зруйнованого заводу "Азовсталь" планується збудувати технопарк.