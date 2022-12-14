Оккупанты в Мариуполе готовятся снести целый квартал, в котором живут люди, — горсовет (карты)

В ведомстве рассказали, что в полуразрушенных домах до сих пор живут люди без света, газа и отопления. Во время осады Мариуполя ВС РФ их целенаправленно обстреливали.

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В оккупированном Мариуполе россияне готовятся снести целый жилой квартал возле завода "Азовсталь" в левобережной части города. Об этом рассказали в Мариупольском городском совете.

В ведомстве заявили, что оккупанты и коллаборанты намерены полностью уничтожить украинский населенный пункт.

Дома под снос внесли в базу "Яндекс-карт". На них указано, что будет полностью снесен квартал возле завода "Азовсталь" в Левобережном районе города. Это Морской бульвар и ул. Азовстальская. Там до сих пор живут мирные жители, которые остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления.

"Таким образом, оккупанты продолжают свои попытки разрушить Мариуполь. Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые россияне целенаправленно бомбили во время осады", — заявили в городском совете.

Напомним, 7 декабря в городском совете рассказали, как Мариуполь переживает первые дни зимы. В городе установились минусовые температуры и оставшиеся жители вынуждены выживать без отопления, воды и канализации.

4 декабря сообщалось, что российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе. В общей сложности от обстрела россиян пострадали 2257 многоквартирных домов.