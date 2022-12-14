Окупанти в Маріуполі готуються знести цілий квартал, у якому живуть люди, — міськрада (мапи)

У відомстві розповіли, що у напівзруйнованих будинках досі живуть люди без світла, газу та опалення. Під час облоги Маріуполя ЗС РФ їх цілеспрямовано обстрілювали.

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В окупованому Маріуполі росіяни готуються знести цілий житловий квартал біля заводу "Азовсталь" у лівобережній частині міста. Про це розповіли у Маріупольській міській раді.

У відомстві заявили, що окупанти та колаборанти мають намір повністю знищити український населений пункт.

Будинки під знесення внесли до бази "Яндекс-карт". На них зазначено, що буде повністю знесено квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська. Там досі живуть мирні жителі, які залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення.

"Таким чином окупанти продовжують свої спроби зруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги", — заявили в міській раді.

Нагадаємо, 7 грудня у міській раді розповіли, як Маріуполь переживає перші дні зими. У місті встановилися мінусові температури і мешканці змушені виживати без опалення, води та каналізації.

4 грудня повідомлялося, що російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі. Загалом від обстрілу росіян постраждали 2257 багатоквартирних будинків.