Російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі (фото)

Загалом від обстрілу росіян постраждали 2257 багатоквартирних будинків.

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Російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі. Про це повідомила Маріупольська міська рада, опублікувавши свіжі супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

Зокрема, за даними міськради міста, від обстрілу росіян постраждали 2257 багатоквартирних будинків.

"Тобто 90% всього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків… Їх у прямому сенсі стирають з землі", — зазначають у міськраді, додавши, що таким чином російські окупанти ховають сліди своїх воєнних злочинів та стирають пам'ять українців у вигляді їхніх домівок.

"Це черговий військовий злочин від держави-терориста. ✊Віримо та знаємо, ми повернемося до нашого рідного міста🇺🇦Відбудуємо не для галочки, а на століття", — додали в міськраді.

Оборона Маріуполя була однією з найважчих серед інших міст. До останнього воїни "Азовсталі" відбивали атаки ворога, поки не було прийняте рішення про виведення українських підрозділів з міста. Наразі Маріуполь окупований російськими військами.

Нагадаємо, російська армія укріплює свої позиції в Маріуполі та не збирається покидати місто.

Також Фокус писав про перекидання частин ЗС РФ із Запорізької області до Маріуполя.