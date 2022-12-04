Российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе (фото)

В общей сложности от обстрела россиян пострадали 2257 многоквартирных домов.

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Российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, опубликовав свежие спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

В частности, по данным горсовета, от обстрелов россиян пострадали 2257 многоквартирных домов.

"То есть 90% всего жилищного фонда. Всего уничтожено более 50% многоэтажек, а это 1356 домов… Их в прямом смысле стирают с земли", — отмечают в горсовете, добавив, что таким образом российские оккупанты прячут следы своих военных преступлений и стирают память украинцев в виде их домов.

"Это очередное военное преступление от государства-террориста. ✊Верим и знаем, мы вернемся в наш родной город", — добавили в горсовете.

Оборона Мариуполя была одной из самых трудных среди других городов. До последнего воина "Азовстали" отбивали атаки врага, пока не было принято решение о выводе украинских подразделений из города. В настоящее время Мариуполь оккупирован российскими войсками.

Напомним, российская армия укрепляет свои позиции в Мариуполе и не собирается покидать город.

Также Фокус писал о переброске частей ВС РФ из Запорожской области в Мариуполь.