"Становится слишком горячо": оккупанты бегут из Запорожской области в Мариуполь, — мэр Мелитополя

Россияне эвакуируют больницу из временно оккупированных Полог, неподалеку от города слышны автоматные и пулеметные очереди, сообщил Иван Федоров.

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Российские силы эвакуируют больницу из временно оккупированного города Пологи Запорожской области в Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале в среду, 30 ноября.

"Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Рашисты решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь", — написал городской голова.

Также Федоров со ссылкой на местных жителей сообщил, что из местной больницы оккупанты вывозят оборудование, а неподалеку от Полог слышны автоматные и пулеметные очереди.

"Слава ВСУ! Ждем деоккупацию!" — добавил мэр Мелитополя.

[ + – ] Пологи на карте

Напомним, 28 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения ВСУ уничтожили железнодорожный мост в Запорожской области, с помощью которого ВС РФ доставляли боевую технику и оружие на оккупированные территории.

В свою очередь спикер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий заявил, что ВС РФ после ухода с правого берега Днепра закончили перегруппировку войск в оккупированных частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. На этих территориях, по словам представителя ведомства, россияне создали резервы.