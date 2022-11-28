ВСУ уничтожили мост возле Мелитополя, по которому оккупанты доставляли технику, — Генштаб

Украинские солдаты, по данным командования, также провели успешную операцию на Херсонском направлении, поразив пункт управления армии России.

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Подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили железнодорожный мост в Запорожской области, с помощью которого ВС РФ доставляли боевую технику и оружие на оккупированные территории. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 28 ноября.

По данным командования, железнодорожный мост был уничтожен в районе населенного пункта Старобогдановка Запорожской области.

Генштаб утверждает, что российские войска использовали ж/д сообщение для доставки боевой техники и оружия на оккупированные территории.

В вечерней сводке также сказано, что подразделения ВС РФ продолжают нести большие потери. Так, по информации Генштаба ВСУ, одно из формирований оккупационных войск, которое выполняет боевые задачи в захваченной части Луганской области, за минувшую неделю потеряло до 70% личного состава.

"В районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления противника. Уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых военнослужащих уточняется", — добавили в Генштабе, комментируя успешные удары подразделений ВСУ по позициям российских войск.

[ + – ] ВСУ уничтожили мост возле Мелитополя, по которому оккупанты доставляли технику

Отметим, что ранее Командование Воздушных войск ВСУ предупреждало украинцев о переходе полномасштабной войны на новый уровень. Российские войска начали одновременно атаковать украинские города ракетным вооружением и дронками-камикадзе, пытаясь "запутать" подразделения ПВО Украины.

Также сообщалось, что ВСУ затрофеили российскую боевую технику на общую сумму около 2 млрд евро. Прямые ежегодные расходы Кремля на войну в Украине, по подсчетам аналитиков Oryx, могут превысить $110 миллиардов.