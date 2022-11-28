ЗСУ знищили міст біля Мелітополя, яким окупанти доставляли техніку, — Генштаб

Українські солдати, за даними командування, також провели успішну операцію на Херсонському напрямку, уразивши пункт керування армією Росії.

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Підрозділи Збройних сил України знищили залізничний міст у Запорізькій області, за допомогою якого ЗС РФ доставляли бойову техніку та зброю на окуповані території. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 28 листопада.

За даними командування, залізничний міст було знищено в районі населеного пункту Старобогданівка Запорізької області.

Генштаб стверджує, що російські війська використовували залізничне сполучення для доставки бойової техніки та зброї на окуповані території.

У вечірньому зведенні також сказано, що підрозділи ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат. Так, за інформацією Генштабу ЗСУ, одне з формувань окупаційних військ, яке виконує бойові завдання в захопленій частині Луганської області, за минулий тиждень втратило до 70% особового складу.

"У районі населеного пункту Бабине Херсонської області підтверджено ураження пункту керування противника. Знищено до 5 одиниць військової техніки, інформація про загиблих і поранених військовослужбовців уточнюється", — додали в Генштабі, коментуючи успішні удари підрозділів ЗСУ по позиціях російських військ.

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Зазначимо, що раніше Командування Повітряних військ ЗСУ попереджало українців про перехід повномасштабної війни на новий рівень. Російські війська почали одночасно атакувати українські міста ракетним озброєнням і дронками-камікадзе, намагаючись "заплутати" підрозділи ППО України.

Також повідомлялося, що ЗСУ затрофеїли російську бойову техніку на загальну суму близько 2 млрд євро. Прямі щорічні витрати Кремля на війну в Україні, за підрахунками аналітиків Oryx, можуть перевищити $110 мільярдів.