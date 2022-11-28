ЗСУ затрофеїли російську бойову техніку майже на $2 млрд, — Oryx (фото)

Прямі щорічні витрати Росії на війну в Україні, за даними аналітиків, можуть перевищити 110 мільярдів доларів.

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Збройні сили України з першого дня повномасштабного вторгнення захопили російську техніку майже на $2 млрд. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив військовий аналітик Володимир Даценко, посилаючись на статистику, підготовлену проєктом Oryx.

За його словами, ЗСУ не лише успішно знищували озброєння ЗС РФ, а й захоплювали його як військові трофеї.

Згідно зі статистикою аналітичного проєкту Oryx, з першого дня повномасштабного вторгнення українські військовослужбовці затрофеїли щонайменше 2 тисячі одиниць бойової техніки.

"Загальна вартість військових трофеїв становить майже $2 мільярди без урахування легкого озброєння і боєприпасів. Прямі щорічні витрати Росії на війну в Україні можуть перевищити 110 мільярдів доларів. Це більше, ніж США витратили на війну в Афганістані й Іраку. Але це лише прямі витрати на бойові дії", — продовжив Даценко у своєму мікроблозі.

Аналітик спрогнозував, що на тлі міжнародних санкцій збільшаться витрати на підтримку економіки Росії і, відповідно, зменшаться доходи від експорту енергоресурсів. Обмеження Заходу, як вважає Даценко, призведуть до того, що у Володимира Путіна залишиться менше ресурсів для продовження повномасштабної війни, і йому "доведеться зазирнути в кишені простих росіян".

[ + – ] ЗСУ захопили російську бойову техніку майже на $2 млрд

Декількома днями раніше аналітичний проєкт Oryx публікував статистику втрат ЗС РФ серед бойової техніки. За даними експертів, Росія з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну втратила щонайменше 8 тисяч одиниць техніки.

Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення українська армія знищила понад 85 тисяч солдат ЗС РФ, тисячі танків, артилерійських систем і бойових броньованих машин.